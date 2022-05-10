Лацио отказался продавать Милинковича-Савича за 140 млн евро

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич не продается.

«Вы всегда говорите о деньгах, я же говорю о технических и личных качествах моих игроков. Милинкович-Савич не продается, я очень его ценю. Я никогда не выставлял его на продажу. Чтобы приобрести его, нужен кто-то, кто согласится его продать.

У нас прекрасные отношения. Если большой клуб захочет приобрести его, я спрошу, что он хочет сделать. В моем клубе нашим приоритетом являются человеческий аспект, а не финансовый.

Когда я получил предложение в размере 140 млн евро, я не продал его», - сказал Лотито.