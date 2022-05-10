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  4. Лацио отказался продавать Милинковича-Савича за 140 млн евро
Италия
10 мая 2022, 13:55 | Обновлено 10 мая 2022, 14:25
494
3

Лацио отказался продавать Милинковича-Савича за 140 млн евро

Президент римского клуба не намерен отпускать сербского хавбека даже за очень большие деньги

10 мая 2022, 13:55 | Обновлено 10 мая 2022, 14:25
494
3
Лацио отказался продавать Милинковича-Савича за 140 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич не продается.

«Вы всегда говорите о деньгах, я же говорю о технических и личных качествах моих игроков. Милинкович-Савич не продается, я очень его ценю. Я никогда не выставлял его на продажу. Чтобы приобрести его, нужен кто-то, кто согласится его продать.

У нас прекрасные отношения. Если большой клуб захочет приобрести его, я спрошу, что он хочет сделать. В моем клубе нашим приоритетом являются человеческий аспект, а не финансовый.

Когда я получил предложение в размере 140 млн евро, я не продал его», - сказал Лотито.

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Лацио летом продаст Милинковича-Савича
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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Источник Goal.com
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Gargantua
він і половини тих грошей не вартий. уже так продавали белотті. не менше 100 млн, а тепер схоже він піде к вільний агент. Та і кулібалі схожа історія.
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Westwood.
Це фейк яких нах 140 миліонів  Коли молодий холанд 75 коштував 
це гра журналістів він не того рівня
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