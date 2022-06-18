Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо на заметку. Фенербахче хочет усилиться форвардом Шахтера
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 10:27 | Обновлено 18 июня 2022, 10:32
1267
1

Динамо на заметку. Фенербахче хочет усилиться форвардом Шахтера

Турки попробуют договориться об аренде Лассины Траоре

18 июня 2022, 10:27 | Обновлено 18 июня 2022, 10:32
1267
1
Динамо на заметку. Фенербахче хочет усилиться форвардом Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре (слева)

21-летний буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре в ближайшее время может перебраться в турецкую Суперлигу.

Заинтересованность в подписании Траоре проявляет «Фенербахче», который планирует договориться с «Шахтером» по аренде африканца.

Контракт Траоре с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Большую часть сезона-2021/22 форвард был вынужден пропустить из-за серьезной травмы колена.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сватали в стан «желтых канареек» экс-форварда «Зенита» скандального россиянина Артема Дзюбу.

По теме:
Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека
Лассина Траоре Фенербахче Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Cumhuriyet
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
Война | 17 июня 2022, 14:30 0
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия

Украинские воины активно используют западное оружие

Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Футбол | 17 июня 2022, 13:00 3
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни

В новом сезоне мы, скорее всего, увидим совершенно новый «Шахтер»

МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Футбол | 18.06.2022, 07:10
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера
Футбол | 18.06.2022, 08:51
Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера
Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера
Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Футбол | 18.06.2022, 09:36
Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Ну в матчах з "Динамо" він навряд чи допоможе Фанеру, навіть якщо перейде
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 3
Бокс
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
16.06.2022, 13:36
Футбол
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
16.06.2022, 19:29 4
Бокс
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
16.06.2022, 13:57 6
Футбол
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
17.06.2022, 05:59
Футбол
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 4
Война
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 6
Война
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем