Динамо на заметку. Фенербахче хочет усилиться форвардом Шахтера
Турки попробуют договориться об аренде Лассины Траоре
21-летний буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре в ближайшее время может перебраться в турецкую Суперлигу.
Заинтересованность в подписании Траоре проявляет «Фенербахче», который планирует договориться с «Шахтером» по аренде африканца.
Контракт Траоре с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Большую часть сезона-2021/22 форвард был вынужден пропустить из-за серьезной травмы колена.
Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.
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