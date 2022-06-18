Динамо на заметку. Фенербахче хочет усилиться форвардом Шахтера

21-летний буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре в ближайшее время может перебраться в турецкую Суперлигу.

Заинтересованность в подписании Траоре проявляет «Фенербахче», который планирует договориться с «Шахтером» по аренде африканца.

Контракт Траоре с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Большую часть сезона-2021/22 форвард был вынужден пропустить из-за серьезной травмы колена.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

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