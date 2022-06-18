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  4. Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Турция
18 июня 2022, 09:23 | Обновлено 18 июня 2022, 09:25
1980
0

Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом

Артему Дзюбе был предложен двухлетний контракт

18 июня 2022, 09:23 | Обновлено 18 июня 2022, 09:25
1980
0
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Дзюба

33-летний российский форвард Артем Дзюба, который покинул по завершении сезона «Зенит», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Предложение Дзюбе направил «Фенербахче», являющийся соперником киевского «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

Отмечается, что турки готовы платить Дзюбе примерно столько же, как он получал в «Зените», а срок действия контракта будет рассчитан на два года.

Видеть Дзюбу в «Фенербахче» хочет новый главный тренер команды португалец Жорже Жезуш.

Напомним, Дзюба оскандалился в ноябре 2020 года, когда в сеть слили интимное видео, на котором запечатлено, как форвард занимается самоудовлетворением сексуальных потребностей.

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Артем Дзюба Зенит Санкт-Петербург Фенербахче трансферы
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Источник Чемпионат
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