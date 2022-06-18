Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Артему Дзюбе был предложен двухлетний контракт
33-летний российский форвард Артем Дзюба, который покинул по завершении сезона «Зенит», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.
Предложение Дзюбе направил «Фенербахче», являющийся соперником киевского «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.
Отмечается, что турки готовы платить Дзюбе примерно столько же, как он получал в «Зените», а срок действия контракта будет рассчитан на два года.
Видеть Дзюбу в «Фенербахче» хочет новый главный тренер команды португалец Жорже Жезуш.
Напомним, Дзюба оскандалился в ноябре 2020 года, когда в сеть слили интимное видео, на котором запечатлено, как форвард занимается самоудовлетворением сексуальных потребностей.
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