Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом

33-летний российский форвард Артем Дзюба, который покинул по завершении сезона «Зенит», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Предложение Дзюбе направил «Фенербахче», являющийся соперником киевского «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

Отмечается, что турки готовы платить Дзюбе примерно столько же, как он получал в «Зените», а срок действия контракта будет рассчитан на два года.

Видеть Дзюбу в «Фенербахче» хочет новый главный тренер команды португалец Жорже Жезуш.

Напомним, Дзюба оскандалился в ноябре 2020 года, когда в сеть слили интимное видео, на котором запечатлено, как форвард занимается самоудовлетворением сексуальных потребностей.