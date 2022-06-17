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  4. ГРОЗНЫЙ: «Победили Армению за счет класса и активности фланговых игроков»
Лига наций
17 июня 2022, 20:45 | Обновлено 17 июня 2022, 20:48
198
0

ГРОЗНЫЙ: «Победили Армению за счет класса и активности фланговых игроков»

Специалист – о разгромной победе сборной Украины в Лиге наций

17 июня 2022, 20:45 | Обновлено 17 июня 2022, 20:48
198
0
ГРОЗНЫЙ: «Победили Армению за счет класса и активности фланговых игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал свое мнение о том, за счет чего сборной Украины удалось победить Армению (3:0) в матче Лиги наций.

«Не обижая сборную Армении, мы победили за счет класса и активности фланговых игроков. У нас забили Караваев и Миколенко. Это говорит о том, что они не играют за сборную только крайними защитниками. Они также крайние нападающие, которые принимают участие в каждой атаке. Караваев много отдает передач, а Миколенко часто угрожает воротам соперника. Мы выиграли 3:0 достаточно легко. Кстати, в этом поединке Саша Зинченко играл левого защитника. Он имеет навыки играть на этой позиции, так как такую роль на поле он выполняет, выступая за «Ман Сити». В сборной это было вынужденно, так как пропускал встречу Соболь», - сказал Грозный.

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Вячеслав Грозный сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Украина - Армения
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Источник Sport.ua
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