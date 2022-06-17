Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 125 в Италии.

В четвертьфинале украинка проиграла Саре Эррани из Италии (№213 WTA).

Гайба. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:7(4), 4:6

В следующем круге Эррани встретится с Диан Парри из Франции (№82 WTA).

Ранее свои матчи 1/4 финала на других турнирах проиграли Даяна Ястремская и Дарья Снигур.