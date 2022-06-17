WTA17 июня 2022, 20:25 | Обновлено 17 июня 2022, 20:27
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4
Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии
Сегодня явно не наш день
17 июня 2022, 20:25 | Обновлено 17 июня 2022, 20:27
248
4
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 125 в Италии.
В четвертьфинале украинка проиграла Саре Эррани из Италии (№213 WTA).
Гайба. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:7(4), 4:6
В следующем круге Эррани встретится с Диан Парри из Франции (№82 WTA).
Ранее свои матчи 1/4 финала на других турнирах проиграли Даяна Ястремская и Дарья Снигур.
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Комментарии 4
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Бред... Если поражения Даши и Даяны понять можно, а поражении Кати нет... Не наш день крч, хотя в парном разряде все хорошо.
Було не нудно . Тільки прикро
повна ганьба сьогодні
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