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  4. Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии
WTA
17 июня 2022, 20:25 | Обновлено 17 июня 2022, 20:27
248
4

Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии

Сегодня явно не наш день

17 июня 2022, 20:25 | Обновлено 17 июня 2022, 20:27
248
4
Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 125 в Италии.

В четвертьфинале украинка проиграла Саре Эррани из Италии (№213 WTA).

Гайба. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:7(4), 4:6

В следующем круге Эррани встретится с Диан Парри из Франции (№82 WTA).

Ранее свои матчи 1/4 финала на других турнирах проиграли Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

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Источник Sport.ua
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Spectra
Бред... Если поражения Даши и Даяны понять можно, а поражении Кати нет... Не наш день крч, хотя в парном разряде все хорошо.
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+2
Володимир Коваленко
Було не нудно . Тільки прикро
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0
Александр Ад
повна ганьба сьогодні
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0
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