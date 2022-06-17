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  4. Баррейдж остановила Снигур в четвертьфинале соревнований в Илкли
ITF
17 июня 2022, 18:10 | Обновлено 17 июня 2022, 18:12
142
1

Баррейдж остановила Снигур в четвертьфинале соревнований в Илкли

Украинка проиграла в двух сетах

17 июня 2022, 18:10 | Обновлено 17 июня 2022, 18:12
142
1
Баррейдж остановила Снигур в четвертьфинале соревнований в Илкли
ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) завершила борьбу в рамках травяного 100-тысячника ITF в Великобритании.

В четвертьфинале украинка проиграла британке Джоди Анне Баррейдж (№216 WTA).

Илкли. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) – Джоди Анна Баррейдж (Великобритания) – 2:6, 3:6

В следующем круге Баррейдж встретится с британкой Сонай Картал (№268 WTA).

По теме:
Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании
ITF Илкли Дарья Снигур Джоди Баррейдж
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Источник Sport.ua
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