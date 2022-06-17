ITF17 июня 2022, 18:10 | Обновлено 17 июня 2022, 18:12
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Баррейдж остановила Снигур в четвертьфинале соревнований в Илкли
Украинка проиграла в двух сетах
17 июня 2022, 18:10 | Обновлено 17 июня 2022, 18:12
142
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) завершила борьбу в рамках травяного 100-тысячника ITF в Великобритании.
В четвертьфинале украинка проиграла британке Джоди Анне Баррейдж (№216 WTA).
Илкли. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) – Джоди Анна Баррейдж (Великобритания) – 2:6, 3:6
В следующем круге Баррейдж встретится с британкой Сонай Картал (№268 WTA).
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