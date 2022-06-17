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  4. Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме
WTA
17 июня 2022, 18:08 | Обновлено 17 июня 2022, 18:13
442
2

Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Даяна в третий раз подряд проиграла Чжан Шуай из Китая

17 июня 2022, 18:08 | Обновлено 17 июня 2022, 18:13
442
2
Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В четвертьфинале украинка проиграла Чжан Шуай из Китая (№54 WTA).

Бирмингем. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 5:7, 4:6

Отметим, что Ястремская проиграла этой сопернице в третий раз подряд.

В следующем круге китаянка встретится с Сораной Кырстей из Румынии (№36 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Santk86
Даяна абсолютно не учиться на своих ошибках, первый сет отдала двойными ошибками, и во втором сете сумела отыграться сделала счет 4:4 и в решающий момент сделала две двойные ошибки подряд, как можно так играть 
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Spectra
Впрочем ничего нового! Даже сказать нечего...
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