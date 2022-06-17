Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В четвертьфинале украинка проиграла Чжан Шуай из Китая (№54 WTA).

Бирмингем. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 5:7, 4:6

Отметим, что Ястремская проиграла этой сопернице в третий раз подряд.

В следующем круге китаянка встретится с Сораной Кырстей из Румынии (№36 WTA).