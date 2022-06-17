Цуренко попала в список участниц основы на Уимблдоне
На этот раз должно повезти со жребием
Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки Уимблдона после отказа хорватки Аны Конюх.
Отметим, что это будет первое участие Цуренко на травяном мейджоре с 2019 года. Лучший результат был достигнут в 2018-м – четвертый круг.
Также в основе сыграют украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
В квалификации, которая стартует на следующей неделе, заявлены Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая.
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