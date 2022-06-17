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  4. Цуренко попала в список участниц основы на Уимблдоне
Уимблдон
17 июня 2022, 20:20 | Обновлено 17 июня 2022, 20:21
323
4

Цуренко попала в список участниц основы на Уимблдоне

На этот раз должно повезти со жребием

17 июня 2022, 20:20 | Обновлено 17 июня 2022, 20:21
323
4
Цуренко попала в список участниц основы на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки Уимблдона после отказа хорватки Аны Конюх.

Отметим, что это будет первое участие Цуренко на травяном мейджоре с 2019 года. Лучший результат был достигнут в 2018-м – четвертый круг.

Также в основе сыграют украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

В квалификации, которая стартует на следующей неделе, заявлены Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая. 

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Комментарии 4
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Владимир Владимир
И выпадет ей в первом круге Симона Халеп))))
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Spectra
Вместо квалификации Уимблдона сыграет на WTA турнире, не плохо.
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0
Александр Науменко
Для когось лакомий шматок.
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-1
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