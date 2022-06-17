Легендарный вратарь Чилаверт поучаствует в выборах президента Парагвая

Легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Парагвая, которые состоятся в апреле 2023 года.

Чилаверт баллотировался при поддержке созданной несколько лет назад Молодежной партии. Избирательная кампания легенды футбола будет проходить под девизом «Горд быть парагвайцем».

Чилаверт является вторым самым результативным вратарем в истории футбола. В 1995, 1997 и 1998 годах IFFH признавала его лучшим вратарем мира.