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17 июня 2022, 17:47 |
323
1

Легендарный вратарь Чилаверт поучаствует в выборах президента Парагвая

Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру

17 июня 2022, 17:47 |
323
1
Легендарный вратарь Чилаверт поучаствует в выборах президента Парагвая
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Парагвая, которые состоятся в апреле 2023 года.

Чилаверт баллотировался при поддержке созданной несколько лет назад Молодежной партии. Избирательная кампания легенды футбола будет проходить под девизом «Горд быть парагвайцем».

Чилаверт является вторым самым результативным вратарем в истории футбола. В 1995, 1997 и 1998 годах IFFH признавала его лучшим вратарем мира.

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Хосе Луис Чилаверт
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marko2020
Машина💪 успіхів йому 
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