25 февраля 2026, 21:53 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:24
ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале

Хосе Луис Чилаверт против Тибо Куртуа

X. Хосе Луис Чилаверт, Тибо Куртуа и Мишель Герцег

Между вратарем «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа и легендарным парагвайцем Хосе Луисом Чилавертом разгорелся публичный конфликт.

Все началось с комментариев Чилаверта в адрес Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Куртуа резко отреагировал: «Эти слова постыдны. Нельзя говорить такие вещи – это другой уровень оскорблений».

Чилаверт ответил еще жестче: «Постыдны? Нет. Куртуа должен стыдиться того, что увел девушку Кевина Де Брюйне… своего партнера по команде».

Речь идет о давней истории: нынешняя жена Куртуа ранее встречалась с Кевином Де Брюйне.

Скандал быстро разлетелся по соцсетям. Одни считают, что личные темы неуместны, другие напоминают, что Чилаверт всегда отличался резкими заявлениями.

