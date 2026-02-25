ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
Хосе Луис Чилаверт против Тибо Куртуа
Между вратарем «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа и легендарным парагвайцем Хосе Луисом Чилавертом разгорелся публичный конфликт.
Все началось с комментариев Чилаверта в адрес Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Куртуа резко отреагировал: «Эти слова постыдны. Нельзя говорить такие вещи – это другой уровень оскорблений».
Чилаверт ответил еще жестче: «Постыдны? Нет. Куртуа должен стыдиться того, что увел девушку Кевина Де Брюйне… своего партнера по команде».
Речь идет о давней истории: нынешняя жена Куртуа ранее встречалась с Кевином Де Брюйне.
Скандал быстро разлетелся по соцсетям. Одни считают, что личные темы неуместны, другие напоминают, что Чилаверт всегда отличался резкими заявлениями.
🚨🗣️ Thibaut Courtois on José Luis Chilavert’s comments against Vinicius and Mbappe:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 25, 2026
"Those words are shameful. In the end, you can't say things like that; it's a different kind of insult."
🚨🗣️ José Luis Chilavert’s response to Courtois:
"Shameful? No. Courtois is the one… pic.twitter.com/W2D87OKifA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо
Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing