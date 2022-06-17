Леонардо может стать спортивным директором Валенсии

Бразилец Леонардо может стать новым спортивным директором «Валенсии». Ранее он был уволен с аналогичной должности в ПСЖ и заявил, что увольнение было несправедливым.

В приглашении Леонардо заинтересован новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Он хорошо знаком с бразильцем – они были партнерами по команде в «Милане», а позже Гаттузо был его подопечным, когда Леонардо возглавлял «россонери» в сезоне 2009/2010.

Сам Леонардо хотел бы продолжить карьеру во Франции. Но если привлекательных предложений от клубов Лиги 1 не будет, то готов рассмотреть вариант с «Валенсией», за которую выступал в качестве игрока в 1991 - 1993 годах. Сейчас должность спортивного директора «летучих мышей» занимает Хосе Анхель Корона.