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  4. Леонардо может стать спортивным директором Валенсии
Испания
17 июня 2022, 16:54 |
115
0

Леонардо может стать спортивным директором Валенсии

Ранее бразилец был уволен из ПСЖ

17 июня 2022, 16:54 |
115
0
Леонардо может стать спортивным директором Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо

Бразилец Леонардо может стать новым спортивным директором «Валенсии». Ранее он был уволен с аналогичной должности в ПСЖ и заявил, что увольнение было несправедливым.

В приглашении Леонардо заинтересован новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Он хорошо знаком с бразильцем – они были партнерами по команде в «Милане», а позже Гаттузо был его подопечным, когда Леонардо возглавлял «россонери» в сезоне 2009/2010.

Сам Леонардо хотел бы продолжить карьеру во Франции. Но если привлекательных предложений от клубов Лиги 1 не будет, то готов рассмотреть вариант с «Валенсией», за которую выступал в качестве игрока в 1991 - 1993 годах. Сейчас должность спортивного директора «летучих мышей» занимает Хосе Анхель Корона.

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Источник Marca
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