Леонардо считает свое увольнение из ПСЖ незаслуженным

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо считает свое увольнение из парижского клуба незаслуженным:

«Не думаю, что со мной прекратили сотрудничество, потому что мы плохо вели бизнес. Это все скопление многих факторов. Помните, как счастливы все были, когда прошлым летом мы подписали звезд?

Пришли три молодых футболиста, Хакими, Нуну Мендеш и Доннарумма, а также опытные Рамос, Вейналдум и Месси. Все говорили: «Ого, ничего себе». А потом мы проиграли «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов и спортивное руководство назвали дерьмом».