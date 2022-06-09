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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо возглавил Валенсию
Испания
09 июня 2022, 11:44 | Обновлено 09 июня 2022, 11:46
286
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо возглавил Валенсию

Итальянский специалист поставил подпись под двухлетним контрактом

09 июня 2022, 11:44 | Обновлено 09 июня 2022, 11:46
286
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо возглавил Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером «Валенсии». Стороны заключили соглашение сроком до 30 июня 2024 года.

44-летний итальянец с 2017 по 2019 годы возглавлял «Милан», в 2019–2021 годах он тренировал «Наполи».

«Валенсия» завершила минувший сезон на 9-м месте в чемпионате Испании, команду возглавлял Хосе Бордалас.

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Дженнаро Гаттузо Валенсия назначение тренера
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Источник ФК Валенсия
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