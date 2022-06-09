ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо возглавил Валенсию

Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером «Валенсии». Стороны заключили соглашение сроком до 30 июня 2024 года.

44-летний итальянец с 2017 по 2019 годы возглавлял «Милан», в 2019–2021 годах он тренировал «Наполи».

«Валенсия» завершила минувший сезон на 9-м месте в чемпионате Испании, команду возглавлял Хосе Бордалас.