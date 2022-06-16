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16 июня 2022, 11:15 | Обновлено 16 июня 2022, 11:16
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0

Эмильен ЖАКЛЕН: «У Надаля двойные стандарты касательно допинга в спорте»

Французский биатлонист раскритиковал испанского теннисиста

16 июня 2022, 11:15 | Обновлено 16 июня 2022, 11:16
320
0
Эмильен ЖАКЛЕН: «У Надаля двойные стандарты касательно допинга в спорте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Французский биатлонист Эмильен Жаклен раскритиковал испанца Рафаэля Надаля, который ранее заявил, что на Ролан Гаррос играл на уколах.

«Двойные стандарты касательно допинга в спорте. В видах на выносливость любые инъекции запрещены — если получаешь травму, то вынужден остановиться. С Надалем всё наоборот. Для спортсменов в видах на выносливость, которые все ещё страдают от ярлыков о допинге, это отвратительно», - написал Жаклен.

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