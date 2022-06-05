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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду бороться, чтобы продолжать играть»
ATP
05 июня 2022, 20:36 |
376
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду бороться, чтобы продолжать играть»

Испанец надеется продолжать карьеру

05 июня 2022, 20:36 |
376
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду бороться, чтобы продолжать играть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою победу над Каспером Руудом в финале Ролан Гаррос, а также высказался о продолжении карьеры.

«Прежде всего, Каспер, было удовольствием играть с тобой в финале. Ты отличный игрок, у тебя отличные результаты, особенно, эти две недели на Ролан Гаррос, я уверен, что это был важный шаг в твоей карьере. Я очень счастлив за тебя и за твою семью, твою команду... Вы все замечательные ребята, и я желаю вам всего лучшего».

«Далее скажу о своей команде и семье, обо всех, кто здесь. Какие невероятные вещи происходят в этом году. Я могу только поблагодарить вас всех за все эти годы. Без сомнений, без вас ничего не было бы возможно, учитывая все мои травмы. Если бы у меня не было вашей потрясающей поддержки, ничего бы не получилось и я бы уже давно завершил карьеру».

«Спасибо, Ролан Гаррос, спасибо французской федерации. Я всегда чувствую себя здесь как дома. Трудно описать мои чувства. Я никогда не верил, что в 36 лет смогу соревноваться, что у меня есть еще один шанс сыграть на самом важном корте в моей карьере. Это придаст мне много энергии, чтобы дальше продолжать. Спасибо, Париж! Вы, зрители, всегда были великолепны, я очень благодарен за все. Не знаю, что случится в будущем, но я постараюсь бороться, чтобы продолжать играть», - сказал Надаль.

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Источник Большой теннис Украины
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