Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег АВДЫШ: «Верес с 24 февраля не платит футболистам деньги»
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 10:33 | Обновлено 16 июня 2022, 10:47
83
0

Олег АВДЫШ: «Верес с 24 февраля не платит футболистам деньги»

Футбольный агент – о проблемах ровенского клуба

16 июня 2022, 10:33 | Обновлено 16 июня 2022, 10:47
83
0
Олег АВДЫШ: «Верес с 24 февраля не платит футболистам деньги»
Instagram. Олег Авдыш

Футбольный агент Олег Авдыш рассказал о зарплатах в клубах УПЛ. Согласно его данным, некоторые команды находят компромиссы с игроками, но в ровенском «Вересе» игроки не получали денег с начала войны.

«То, что я знаю, то практически ни один клуб УПЛ не платит полностью игрокам зарплату. Также, по моей информации, букмекеры прекратили спонсорские выплаты. Каждый клуб где-то пытается идти на компромисс с игроками. По моей информации, кто-то платит 20%, кто-то 30%, а кто-то 50.

Но есть такие клубы, например, как «Верес». Люди декларируют какие-то воздушные замки. Выход на IPO, снимают сериал с Димой Поворознюком. Вроде бы, вот флер такой вокруг клуба яркий и позитивный. Но я всем рекомендую, кто восхищается Вересом, поехать и посмотреть, где они живут, это кстати отображено в сериале, где они тренируются. И узнать, какие зарплаты в игроков.

Это зарплаты игроков уровня Первой лиги, и то те же «Кривбасс», «Полесье» и «Металлист» у них поинтереснее условия. Не хочу обижать их президента, но это какой-то сюрреализм – то что показывается на картинке и то, что внутри клуба.

Я знаю, что с 24 февраля игрокам не заплатили ни копейки. Даже официальная зарплата. Объясните, пожалуйста, за что людям жить? Никто не говорит, о каких-то условиях и компромиссах… Людям детей кормить не на что. Там опытная команда, у всех есть семьи.

Я хочу откровенно сказать, я этого не стесняюсь, что ни один игрок, чьи интересы я представляю, не играет в «Вересе». Но команда ведет себя очень не солидно в такое тяжелое время. Я понимаю, что у всех проблемы с бизнесом, я понимаю, что есть непредвиденные ситуации и форс-мажор, но это не человечное отношение к футболистам.

Я не хейтер «Вереса», но откровенно говорю свое мнение. Понятно, что игроки, которые находятся в клубе не могут сказать свое мнение, я независимый человек, поэтому и озвучиваю.

По моей информации, «Колос» нашел компромисс с игроками, «Александрия» ищет компромисс. «Десны» – нет. Мариуполя тоже нет. По всем остальным, кто-то в каком-то виде платит какие-то минимальные зарплаты, кто-то платит часть от зарплаты, кто-то даже половину, но такой патовой ситуации как у «Вересе»…

У НК «Верес» зарплаты от тысячи до трех тысяч долларов и это в Премьер-лиге. И эти деньги и вообще никакие деньги не платятся с 24 февраля. Есть тогда вопрос: а нахрена было это IPO, этот сериал, нахрена эти понты, если вы не можете обеспечить человеческое отношение к футболистам?

Я радуюсь, что у меня нет там ни одного игрока сейчас. Есть ребята, с которыми мы общаемся по будущим вариантам, но я бы туда никого бы не стал устраивать», - сказал Авдыш.

По теме:
Олег АВДЫШ: «Благодарен Красаве за позицию. Ему это много стоило»
Олег АВДЫШ: «Ризниченко нужно больше следить за своей командой»
Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
Олег Авдыш Верес Ровно
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Эпоха футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Футбол | 15 июня 2022, 14:20 4
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций

15 июня в швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки 2-го раунда отбора

ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
Футбол | 15 июня 2022, 20:47 1
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»

Специалист считает, что наши оказались не готовы

Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»
Футбол | 16.06.2022, 07:59
Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»
Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»
Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
Футбол | 16.06.2022, 02:25
Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Футбол | 15.06.2022, 12:49
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
14.06.2022, 11:55 1
Хоккей
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
14.06.2022, 23:00
Футбол
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 18
Футбол
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
15.06.2022, 05:20 3
Футбол
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
14.06.2022, 22:40
Война
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
14.06.2022, 12:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем