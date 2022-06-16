Олег АВДЫШ: «Верес с 24 февраля не платит футболистам деньги»

Футбольный агент Олег Авдыш рассказал о зарплатах в клубах УПЛ. Согласно его данным, некоторые команды находят компромиссы с игроками, но в ровенском «Вересе» игроки не получали денег с начала войны.

«То, что я знаю, то практически ни один клуб УПЛ не платит полностью игрокам зарплату. Также, по моей информации, букмекеры прекратили спонсорские выплаты. Каждый клуб где-то пытается идти на компромисс с игроками. По моей информации, кто-то платит 20%, кто-то 30%, а кто-то 50.

Но есть такие клубы, например, как «Верес». Люди декларируют какие-то воздушные замки. Выход на IPO, снимают сериал с Димой Поворознюком. Вроде бы, вот флер такой вокруг клуба яркий и позитивный. Но я всем рекомендую, кто восхищается Вересом, поехать и посмотреть, где они живут, это кстати отображено в сериале, где они тренируются. И узнать, какие зарплаты в игроков.

Это зарплаты игроков уровня Первой лиги, и то те же «Кривбасс», «Полесье» и «Металлист» у них поинтереснее условия. Не хочу обижать их президента, но это какой-то сюрреализм – то что показывается на картинке и то, что внутри клуба.

Я знаю, что с 24 февраля игрокам не заплатили ни копейки. Даже официальная зарплата. Объясните, пожалуйста, за что людям жить? Никто не говорит, о каких-то условиях и компромиссах… Людям детей кормить не на что. Там опытная команда, у всех есть семьи.

Я хочу откровенно сказать, я этого не стесняюсь, что ни один игрок, чьи интересы я представляю, не играет в «Вересе». Но команда ведет себя очень не солидно в такое тяжелое время. Я понимаю, что у всех проблемы с бизнесом, я понимаю, что есть непредвиденные ситуации и форс-мажор, но это не человечное отношение к футболистам.

Я не хейтер «Вереса», но откровенно говорю свое мнение. Понятно, что игроки, которые находятся в клубе не могут сказать свое мнение, я независимый человек, поэтому и озвучиваю.

По моей информации, «Колос» нашел компромисс с игроками, «Александрия» ищет компромисс. «Десны» – нет. Мариуполя тоже нет. По всем остальным, кто-то в каком-то виде платит какие-то минимальные зарплаты, кто-то платит часть от зарплаты, кто-то даже половину, но такой патовой ситуации как у «Вересе»…

У НК «Верес» зарплаты от тысячи до трех тысяч долларов и это в Премьер-лиге. И эти деньги и вообще никакие деньги не платятся с 24 февраля. Есть тогда вопрос: а нахрена было это IPO, этот сериал, нахрена эти понты, если вы не можете обеспечить человеческое отношение к футболистам?

Я радуюсь, что у меня нет там ни одного игрока сейчас. Есть ребята, с которыми мы общаемся по будущим вариантам, но я бы туда никого бы не стал устраивать», - сказал Авдыш.