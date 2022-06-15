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  4. Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 13:50 | Обновлено 15 июня 2022, 14:08
738
3

Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»

Футбольный агент – о главном предателе украинского футбола

15 июня 2022, 13:50 | Обновлено 15 июня 2022, 14:08
738
3
Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Самый молодой футбольный агент Европы Олег Авдыш поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«Надо сказать откровенно, что Толик – это яркий пример лжепатриотизма, которые выходил с украинским флагом и громче всех кричал «Слава Україні». Он громче всех радовался победе в финале Лиги чемпионов, в котором он не провел ни одной минуты.

Он является примером человека, который предал свою родину, который предал свою семью, как писали СМИ, то его отец пошел в тероборону Луцка. Он выбрал самое глупое, что можно было выбрать в такой ситуации – деньги.

Если ты смотрел мое обращение к российским агентам и игрокам в начале войны, то тогда, на тот момент, я им сказал, что у вас ещё есть время и шанс, но тогда все самые нормальные высказались, сейчас уже нет.

Толик? Он черт. Я считаю, что это самая краткая характеристика. Но в нашем футболе ещё остались те, кто с ним много фотографировался и обнимались, были друзьями. Я считаю, что надо им задать вопрос, что они думают о Тимощуке. Для меня он черт», - сказал Авдыш.

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Олег Авдыш Анатолий Тимощук
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Источник Эпоха футбола
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mastorent
толик е6олик
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0
Октавий Фландрийский
 А что, у нас Тимощук один такой? А сколько лиговых футболистов рвануло на Запад в первые дни войны, и сидят там по-тихому, ждут, кто победит... Что-то я не слышал, чтобы хоть один действующий  профессиональный футболист, украинец, естественно,  воюет на передовой,защищая свою Родину от орков... Получается, что самые трусливые спортсмены, находящие тысячи причин не брать в руки оружие - это футболисты. 
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