Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»

Самый молодой футбольный агент Европы Олег Авдыш поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«Надо сказать откровенно, что Толик – это яркий пример лжепатриотизма, которые выходил с украинским флагом и громче всех кричал «Слава Україні». Он громче всех радовался победе в финале Лиги чемпионов, в котором он не провел ни одной минуты.

Он является примером человека, который предал свою родину, который предал свою семью, как писали СМИ, то его отец пошел в тероборону Луцка. Он выбрал самое глупое, что можно было выбрать в такой ситуации – деньги.

Если ты смотрел мое обращение к российским агентам и игрокам в начале войны, то тогда, на тот момент, я им сказал, что у вас ещё есть время и шанс, но тогда все самые нормальные высказались, сейчас уже нет.

Толик? Он черт. Я считаю, что это самая краткая характеристика. Но в нашем футболе ещё остались те, кто с ним много фотографировался и обнимались, были друзьями. Я считаю, что надо им задать вопрос, что они думают о Тимощуке. Для меня он черт», - сказал Авдыш.