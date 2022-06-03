Никита ФЕДОТОВ: «Тимощук выбрал такую позицию, ему виднее»

21-летний вратарь Никита Федотов поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«Это его жизненная позиция. Не можем знать, что происходит у него в голове. Он выбрал такую позицию, ему виднее. Оно все потом станет на свои места», - сказал Федотов.

Ранее Никита рассказал о том, как решился на службу в ВСУ.