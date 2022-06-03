Россия03 июня 2022, 14:48 | Обновлено 03 июня 2022, 14:54
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Никита ФЕДОТОВ: «Тимощук выбрал такую позицию, ему виднее»
Украинский голкипер – о главном предателе отечественного футбола
03 июня 2022, 14:48 | Обновлено 03 июня 2022, 14:54
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21-летний вратарь Никита Федотов поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.
«Это его жизненная позиция. Не можем знать, что происходит у него в голове. Он выбрал такую позицию, ему виднее. Оно все потом станет на свои места», - сказал Федотов.
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