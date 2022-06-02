Украина. Премьер лига02 июня 2022, 02:24 | Обновлено 02 июня 2022, 03:59
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Никита ФЕДОТОВ: «Сначала пошел в тероборону, после этого перешел в ВСУ»
Украинский голкипер стал военным
02 июня 2022, 02:24 | Обновлено 02 июня 2022, 03:59
234
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21-летний украинский вратарь Никита Федотов рассказал о решении, которое принял после начала войны с россией.
«Я сначала пошел в тероборону, после этого перешел в ВСУ. Я принял это решение сразу, даже не задумываясь, наверное, внутри меня сыграло какое-то патриотическое чувство. Я считаю, что каждый мужчина, а на тот момент наступление шло в активной фазе, должен был брать оружие и идти защищать родину, потому что не хотел, чтобы эти уроды оказались у меня дома», - сказал Федотов.
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