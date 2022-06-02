Никита ФЕДОТОВ: «Сначала пошел в тероборону, после этого перешел в ВСУ»

21-летний украинский вратарь Никита Федотов рассказал о решении, которое принял после начала войны с россией.

«Я сначала пошел в тероборону, после этого перешел в ВСУ. Я принял это решение сразу, даже не задумываясь, наверное, внутри меня сыграло какое-то патриотическое чувство. Я считаю, что каждый мужчина, а на тот момент наступление шло в активной фазе, должен был брать оружие и идти защищать родину, потому что не хотел, чтобы эти уроды оказались у меня дома», - сказал Федотов.