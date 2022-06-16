Лига наций16 июня 2022, 04:20 | Обновлено 16 июня 2022, 04:33
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Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
16 июня 2022, 04:20 | Обновлено 16 июня 2022, 04:33
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Хозяева поля уверенно победили в матче 4-го тура Лиги наций С.
Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча
Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54.
Незабитый пенальти: Дженгиз Ундер, 81.
События матча
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Турция).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Айхан (Турция).
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