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Лига наций
16 июня 2022, 04:20 | Обновлено 16 июня 2022, 04:33
13
0

Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

16 июня 2022, 04:20 | Обновлено 16 июня 2022, 04:33
13
0
Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Хозяева поля уверенно победили в матче 4-го тура Лиги наций С.

Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча

Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54.

Незабитый пенальти: Дженгиз Ундер, 81.

События матча

54’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Турция).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Айхан (Турция).
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Источник Sport.ua
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