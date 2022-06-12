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  4. Турция – Литва. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Турция
14.06.2022 21:45 - : -
Литва
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Лига наций
12 июня 2022, 09:00 | Обновлено 12 июня 2022, 11:20
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0

Турция – Литва. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Литовцам будет очень сложно зацепиться за первые очки

12 июня 2022, 09:00 | Обновлено 12 июня 2022, 11:20
40
0
Турция – Литва. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
lff.lt

Во вторник, 14 июня, в Измире состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Турции примет национальную команду Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Турция

 

Команда немецкого специалиста Штефана Кунца является фаворитом группы C1. Еще бы, ведь турки не просто единственные в этой компании участники финальных стадий чемпионатов мира и Европы, они еще и бронзовые призеры Мундиаля 2002 года и Евро-2008. На ЧМ-2022 Турция выйти не смогла, поскольку проиграла Португалии (1:3) в плей-офф отбора.

По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций «Лунные звезды» понизились в классе, однако на экваторе нынешнего они сделали весомую заявку на возвращение в дивизион В. Победы над Фарерскими островами (4:0), Литвой (6:0) и Люксембургом (2:0) позволяют им единолично возглавлять турнирную таблицу.

Литва

 

Литовцы в своей истории ни разу не квалифицировались в финальные части чемпионатов мира и Европы. В отборочной группе на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре нынешнего года, команда Вальдаса Иванаускаса заняла последнее место, набрав лишь три очка.

В прошлом сезоне Лиги наций сборной Литвы удалось сохранить прописку в дивизионе С, финишировав на третьей строчке в квартете с Албанией, Беларусью и Казахстаном. Нынешний сезон турнира литовцы начали с трех поражений – от Люксембурга (0:2), Турции (0:6) и Фарерских островов (1:2). Эти неудачи привели к тому, что теперь литовцам реально грозит понижение в классе.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Турция в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.06 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Турция: Чакыр – Сеюнджю, Демираль, Кабак, Йылмаз, Чалханоглу, Токоз, Мюлдюр, Актюркоглу, Ундер, Унал.

Литва: Барткус – Баравикас, Климавичюс, Саткус, Ваиткунас, Уткус, Сливка, Ласицкас, Черных, Милашюс, Климавичюс.

14 июня, вторник

Турция – Литва
Измир. Стадион «Гюрсель Аксель». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Лига наций сборная Турции по футболу сборная Литвы по футболу прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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