Турция – Литва. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Литовцам будет очень сложно зацепиться за первые очки
Во вторник, 14 июня, в Измире состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Турции примет национальную команду Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Турция
Команда немецкого специалиста Штефана Кунца является фаворитом группы C1. Еще бы, ведь турки не просто единственные в этой компании участники финальных стадий чемпионатов мира и Европы, они еще и бронзовые призеры Мундиаля 2002 года и Евро-2008. На ЧМ-2022 Турция выйти не смогла, поскольку проиграла Португалии (1:3) в плей-офф отбора.
По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций «Лунные звезды» понизились в классе, однако на экваторе нынешнего они сделали весомую заявку на возвращение в дивизион В. Победы над Фарерскими островами (4:0), Литвой (6:0) и Люксембургом (2:0) позволяют им единолично возглавлять турнирную таблицу.
Литва
Литовцы в своей истории ни разу не квалифицировались в финальные части чемпионатов мира и Европы. В отборочной группе на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре нынешнего года, команда Вальдаса Иванаускаса заняла последнее место, набрав лишь три очка.
В прошлом сезоне Лиги наций сборной Литвы удалось сохранить прописку в дивизионе С, финишировав на третьей строчке в квартете с Албанией, Беларусью и Казахстаном. Нынешний сезон турнира литовцы начали с трех поражений – от Люксембурга (0:2), Турции (0:6) и Фарерских островов (1:2). Эти неудачи привели к тому, что теперь литовцам реально грозит понижение в классе.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Турция в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.06 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Турция: Чакыр – Сеюнджю, Демираль, Кабак, Йылмаз, Чалханоглу, Токоз, Мюлдюр, Актюркоглу, Ундер, Унал.
Литва: Барткус – Баравикас, Климавичюс, Саткус, Ваиткунас, Уткус, Сливка, Ласицкас, Черных, Милашюс, Климавичюс.
14 июня, вторник
|Турция – Литва
|Измир. Стадион «Гюрсель Аксель». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоакин Капаррос оценил поражение в матче Лиги наций
С финальным донатом от Parimatch сбор на установку для сбивания вражеских дронов завершился досрочно