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Франция
16 июня 2022, 01:15 | Обновлено 16 июня 2022, 01:21
281
0

Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан

Главным претендентом в наставники парижского клуба является Кристоф Галтье

16 июня 2022, 01:15 | Обновлено 16 июня 2022, 01:21
281
0
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино уволен с поста главного тренера «ПСЖ», информирует ESPN.

Официально еще не объявлено об уходе аргентинца, но, по данным источника, стороны договорились о расторжении контракта утром 15 июня.

Контракт Почеттино должен был действовать еще один год. В сезоне 2021/22 Почеттино выиграл с «ПСЖ» Лигу 1, но неудачно выступил в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

Главным претендентом в наставники парижского клуба является Кристоф Галтье из «Ниццы». По сообщениям, он  является фаворитом нового спортивного директора клуба Луиса Кампоса (заменившего Леонардо) и уже согласовал двухлетний контракт с парижанами.

В прессе также циркулируют имена других претендентов в главные тренеры «ПСЖ»: Зинедин Зидан, Хулен Лопетеги, Марсело Гальярдо и Рубен Аморим.

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Источник ESPN
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