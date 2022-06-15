Источник: Галтье согласовал двухлетний контракт с ПСЖ
В ближайшее время парижане получат нового тренера
Руководство ПСЖ определилось с персоной нового главного тренер. Команду возглавит наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 55-летний специалист согласовал двухлетний контракт с клубом.
Напомним, что главным претендентом на должность тренера ПСЖ был Зинедин Зидан. Но, несколько недель назад Зидан в очередной раз отклонил предложение парижан.
Таким образом, Галтье заменит на посту тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, которого вскоре отправят в отставку.
Ранее сообщалось, что увольнение Почеттио обойдется ПСЖ в большую сумму.
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