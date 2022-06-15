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  4. Источник: Галтье согласовал двухлетний контракт с ПСЖ
Франция
15 июня 2022, 07:47 |
418
0

Источник: Галтье согласовал двухлетний контракт с ПСЖ

В ближайшее время парижане получат нового тренера

15 июня 2022, 07:47 |
418
0
Источник: Галтье согласовал двухлетний контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство ПСЖ определилось с персоной нового главного тренер. Команду возглавит наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 55-летний специалист согласовал двухлетний контракт с клубом.

Напомним, что главным претендентом на должность тренера ПСЖ был Зинедин Зидан. Но, несколько недель назад Зидан в очередной раз отклонил предложение парижан.

Таким образом, Галтье заменит на посту тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, которого вскоре отправят в отставку.

Ранее сообщалось, что увольнение Почеттио обойдется ПСЖ в большую сумму.

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Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Кристоф Галтье ПСЖ назначение тренера
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Источник твиттер Николо Скиры
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