Источник: Галтье согласовал двухлетний контракт с ПСЖ

Руководство ПСЖ определилось с персоной нового главного тренер. Команду возглавит наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 55-летний специалист согласовал двухлетний контракт с клубом.

Напомним, что главным претендентом на должность тренера ПСЖ был Зинедин Зидан. Но, несколько недель назад Зидан в очередной раз отклонил предложение парижан.

Таким образом, Галтье заменит на посту тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, которого вскоре отправят в отставку.

Ранее сообщалось, что увольнение Почеттио обойдется ПСЖ в большую сумму.