Франция15 июня 2022, 20:51 |
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ПСЖ укажет на дверь Икарди
Аргентинский форвард не входит в планы клуба
15 июня 2022, 20:51 |
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Мауро Икарди не входит в планы ПСЖ на следующий сезон. Скорее всего, он покинет клуб нынешним летом.
Руководство ПСЖ видит центрфорвардом команды на следующий сезон Джанлуку Скамакку из «Сассуоло». Чемпионы Франции уже предложили за итальянца 35 миллионов евро.
Икарди выступает за ПСЖ с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов в 30 матчах во всех турнирах. Ранее интерес к нему проявлял «Ривер Плейт».
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