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Франция
11 июня 2022, 09:39 | Обновлено 11 июня 2022, 09:50
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0

Икарди заинтересовал Ривер Плейт

Сам футболист пока не хочет возвращаться на родину

11 июня 2022, 09:39 | Обновлено 11 июня 2022, 09:50
40
0
Икарди заинтересовал Ривер Плейт
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди оказался в сфере интересов «Ривер Плейт».

По информации источника, аргентинский клуб хотел вступить в переговоры с окружением 29-летнего форварда, но тот не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Контракт аргентинца с французским клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен расстаться с Икарди.

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Источник L'Equipe
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