Икарди заинтересовал Ривер Плейт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди оказался в сфере интересов «Ривер Плейт».

По информации источника, аргентинский клуб хотел вступить в переговоры с окружением 29-летнего форварда, но тот не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Контракт аргентинца с французским клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен расстаться с Икарди.