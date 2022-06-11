Франция11 июня 2022, 09:39 | Обновлено 11 июня 2022, 09:50
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Икарди заинтересовал Ривер Плейт
Сам футболист пока не хочет возвращаться на родину
11 июня 2022, 09:39 | Обновлено 11 июня 2022, 09:50
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди оказался в сфере интересов «Ривер Плейт».
По информации источника, аргентинский клуб хотел вступить в переговоры с окружением 29-летнего форварда, но тот не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
Контракт аргентинца с французским клубом истекает в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен расстаться с Икарди.
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