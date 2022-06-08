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Франция
08 июня 2022, 16:13 | Обновлено 08 июня 2022, 16:24
161
0

ПСЖ намерен расстаться с Икарди

Аргентинский форвард не входит в планы парижан

08 июня 2022, 16:13 | Обновлено 08 июня 2022, 16:24
161
0
ПСЖ намерен расстаться с Икарди
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Французский ПСЖ этим летом собирается расстаться с нападающим Мауро Икарди.

Руководство парижского клуба более не рассчитывает на игрока, так как разочаровалось в бомбардирских качествах форварда.

Ранее футболист заявил, что не планирует покидать ПСЖ до завершения контракта. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

В минувшем сезоне Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил 5 голов.

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Источник Le Parisien
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