Франция08 июня 2022, 16:13 | Обновлено 08 июня 2022, 16:24
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ПСЖ намерен расстаться с Икарди
Аргентинский форвард не входит в планы парижан
08 июня 2022, 16:13 | Обновлено 08 июня 2022, 16:24
161
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Французский ПСЖ этим летом собирается расстаться с нападающим Мауро Икарди.
Руководство парижского клуба более не рассчитывает на игрока, так как разочаровалось в бомбардирских качествах форварда.
Ранее футболист заявил, что не планирует покидать ПСЖ до завершения контракта. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.
В минувшем сезоне Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил 5 голов.
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