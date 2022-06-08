ПСЖ намерен расстаться с Икарди

Французский ПСЖ этим летом собирается расстаться с нападающим Мауро Икарди.

Руководство парижского клуба более не рассчитывает на игрока, так как разочаровалось в бомбардирских качествах форварда.

Ранее футболист заявил, что не планирует покидать ПСЖ до завершения контракта. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

В минувшем сезоне Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил 5 голов.