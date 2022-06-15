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  4. Ювентус включился в гонку за звездой Наполи
Италия
15 июня 2022, 19:23 |
198
0

Ювентус включился в гонку за звездой Наполи

Калиду Кулибали сменит клуб летом

15 июня 2022, 19:23 |
198
0
Ювентус включился в гонку за звездой Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

«Наполи» выставил на трансфер многолетнего лидера обороны Калиду Кулибали, после чего он стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. К числу заинтересованных в подписании 30-летнего сенегальского защитника присоединился «Ювентус».

Трансфер Кулибали может быть частично профинансирован с помощью другого защитника, Мериха Демирала, которого ранее отказалась выкупать «Аталанта». «Ювентус» попытается включить турецкого центрбека в сделку по Кулибали или продать его в другой клуб, чтобы собрать деньги на трансфер игрока «Наполи».

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость Кулибали оценивается в 35 миллионов евро.

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Ювентус Наполи Калиду Кулибали Мерих Демирал
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Источник Tuttosport
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