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  4. Наполи выставил Кулибали на трансфер
Италия
10 июня 2022, 04:05 | Обновлено 10 июня 2022, 04:13
117
0

Наполи выставил Кулибали на трансфер

Стороны не смогли согласовать новый контракт

10 июня 2022, 04:05 | Обновлено 10 июня 2022, 04:13
117
0
Наполи выставил Кулибали на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Итальянский «Наполи» планирует продать центрального защитника Калиду Кулибали этим летом.

Неаполитанскому клубу не удалось договориться с 30-летним игроком о новом контракте, в то время как нынешнее соглашение завершается уже через год. 

«Наполи» намеревается выставить Кулибали на продажу этим летом, чтобы не допустить его ухода в качестве свободного агента. За сенегальца планируется выручить порядка 40 млн евро.

Сам игрок признавался, что вполне может уйти в ближайшее время, но поручил своему агенту не рассматривать предложения от других клубов Серии А из уважения к «Наполи».

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Источник Sky Sport Italia
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