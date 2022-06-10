Наполи выставил Кулибали на трансфер
Стороны не смогли согласовать новый контракт
Итальянский «Наполи» планирует продать центрального защитника Калиду Кулибали этим летом.
Неаполитанскому клубу не удалось договориться с 30-летним игроком о новом контракте, в то время как нынешнее соглашение завершается уже через год.
«Наполи» намеревается выставить Кулибали на продажу этим летом, чтобы не допустить его ухода в качестве свободного агента. За сенегальца планируется выручить порядка 40 млн евро.
Сам игрок признавался, что вполне может уйти в ближайшее время, но поручил своему агенту не рассматривать предложения от других клубов Серии А из уважения к «Наполи».
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