Олег АВДЫШ: «Ризниченко нужно больше следить за своей командой»

Самый молодой футбольный агент Европы Олег Авдыш отреагировал на слова директора «Оболони» Александра Ризниченко о том, что руководство УПЛ лишило «пивоваров» возможности принять участие в переходных матчах за право выхода в высшую лигу.

«Ризниченко нужно больше следить за своей командой, а не рассуждать о надобности Первой лиги в такое тяжелое время. Я считаю, в футбол играть надо, играть надо на всех уровнях. Первая лига имеет огромный смысл.

Нельзя допустить, чтобы потерять такие сильные клубы, как «Полесье», «Карпаты». Можно, конечно, сделать УПЛ по две группы на 10 команд, как мы обсуждали ранее, чтобы был единый чемпионат, если не будет хватать команд с достаточным финансированием на низших уровнях для Первой лиги», - сказал Авдыш.