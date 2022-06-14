Функционер Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковых матчей»

Директор «Оболони» Александр Ризниченко высказал свое недовольство тем, что руководство УПЛ лишило возможности клуб принять участие в переходных матчах за право выхода в высшую лигу.

«Руководство УПЛ сказало мне, что в новом сезоне будет принимать участие 16 клубов. Вопрос расширения формата не рассматривается. Оболонь не принимала участия в обсуждении данных моментов. Мне кажется, что нас просто унизили в данной ситуации.

Мы обращались в УПЛ с вопросом о переходных матчах. Кроме того, клуб разработал два варианта проведения чемпионата из 18 команд и подал их руководству УПЛ и ПФЛ.

В следующем сезоне в высшую лигу планируют возвращаться «Десна» и «Мариуполь». Они займут места 15 и 16 команд в турнирной таблице по итогам ближайшего чемпионата. Зачем тогда играть в ПФЛ, если ни одна из команд не сможет рассчитывать на повышение в классе?» - сказал Ризниченко.

Напомним, что по итогам первой части сезона «Оболонь» заняла в Первой лиге 3 место, которое давало право играть переходные матчи за право выхода в УПЛ.