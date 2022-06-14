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  4. Функционер Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковых матчей»
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 16:55 | Обновлено 14 июня 2022, 16:58
458
0

Функционер Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковых матчей»

«Пивовары» не смогли побороться за повышение в классе

14 июня 2022, 16:55 | Обновлено 14 июня 2022, 16:58
458
0
Функционер Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковых матчей»
ФК Оболонь. Александр Ризниченко

Директор «Оболони» Александр Ризниченко высказал свое недовольство тем, что руководство УПЛ лишило возможности клуб принять участие в переходных матчах за право выхода в высшую лигу.

«Руководство УПЛ сказало мне, что в новом сезоне будет принимать участие 16 клубов. Вопрос расширения формата не рассматривается. Оболонь не принимала участия в обсуждении данных моментов. Мне кажется, что нас просто унизили в данной ситуации. 

Мы обращались в УПЛ с вопросом о переходных матчах. Кроме того, клуб разработал два варианта проведения чемпионата из 18 команд и подал их руководству УПЛ и ПФЛ.

В следующем сезоне в высшую лигу планируют возвращаться «Десна» и «Мариуполь». Они займут места 15 и 16 команд в турнирной таблице по итогам ближайшего чемпионата. Зачем тогда играть в ПФЛ, если ни одна из команд не сможет рассчитывать на повышение в классе?» - сказал Ризниченко.

Напомним, что по итогам первой части сезона «Оболонь» заняла в Первой лиге 3 место, которое давало право играть переходные матчи за право выхода в УПЛ.

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Источник Футбол 1/2/3
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