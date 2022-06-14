Директор Оболони: «По ходу чемпионата у команд могут возникнуть проблемы»
Александр Ризниченко – о ситуации с Первой лигой
Директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко рассказал о ситуации с организацией нового сезона Первой лиги.
«Руководство ПФЛ до сих пор не дало нам никакой конкретики относительно того, каким будет новый чемпионат. Если Первая лига будет организована по стандартному образцу, то для многих команд возникнут трудности в плане логистики.
Сейчас в Украине высокие цены на топливо. Цена одного выезда для команды будет высокой. Ранее она составляла от сорока да пятидесяти тысяч грн. Не знаю, смогут ли все команды материально потянуть такие затраты. Проще было бы разбить чемпионат на зоны.
Мы готовимся к старту нового сезона. У клуба есть все. В первую очередь, инфраструктура. Частично она пострадала, но мы уже работаем над тем, чтобы восстановить ее. Сделаем все, чтобы повыситься в классе», - сказал Ризниченко.
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