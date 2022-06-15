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  4. Галатасарай связался с Паулу Фонсекой на предмет работы тренером
Турция
15 июня 2022, 12:07 |
161
0

Галатасарай связался с Паулу Фонсекой на предмет работы тренером

Экс-коуч «Шахтера» последний год провел без работы

15 июня 2022, 12:07 |
161
0
Галатасарай связался с Паулу Фонсекой на предмет работы тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может в следующем сезоне возглавить стамбульский «Галатасарай».

Накануне в турецком клубе состоялись выборы президента, на которых победил Дурсун Озбек. Одной из идей этого руководителя является назначение Паулу Фонсеки главным тренером «Галатасарая». Для реализации этой затеи представители стамбульцев уже связались с Фонсекой.

Примечательно, что помимо «Галатасарая» у Фонсеки сейчас есть варианты с трудоустройством в «Лилле» и двух итальянских командах.

Ранее в «Галатасарай» сватали нынешнего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби, но видеть его во главе команды хотел Эшреф Хамамджиоглу, который в итоге проиграл на выборах президента клуба.

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Источник Ajansspor
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