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  4. Бывший тренер Шахтера может возглавить Лилль
Франция
07 июня 2022, 17:56 |
212
0

Бывший тренер Шахтера может возглавить Лилль

С Паулу Фонсекой «доги» начали предварительный раунд переговоров

07 июня 2022, 17:56 |
212
0
Бывший тренер Шахтера может возглавить Лилль
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время может трудоустроиться во французской Лиге 1.

Португалец начал предварительные переговоры с «Лиллем», боссы которого хотят сменить главного тренера из-за невыполненной задачи на сезон-2021/22.

Отмечается, что сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.

Напомним, Паулу Фонсека остается без работы с лета минувшего года, после ухода из «Ромы». Не так давно тренера сватали в чемпионаты Испании и Германии.

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Источник A Bola
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