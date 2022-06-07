Бывший тренер Шахтера может возглавить Лилль

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время может трудоустроиться во французской Лиге 1.

Португалец начал предварительные переговоры с «Лиллем», боссы которого хотят сменить главного тренера из-за невыполненной задачи на сезон-2021/22.

Отмечается, что сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.

Напомним, Паулу Фонсека остается без работы с лета минувшего года, после ухода из «Ромы». Не так давно тренера сватали в чемпионаты Испании и Германии.