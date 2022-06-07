Франция07 июня 2022, 17:56 |
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Бывший тренер Шахтера может возглавить Лилль
С Паулу Фонсекой «доги» начали предварительный раунд переговоров
07 июня 2022, 17:56 |
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Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время может трудоустроиться во французской Лиге 1.
Португалец начал предварительные переговоры с «Лиллем», боссы которого хотят сменить главного тренера из-за невыполненной задачи на сезон-2021/22.
Отмечается, что сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.
Напомним, Паулу Фонсека остается без работы с лета минувшего года, после ухода из «Ромы». Не так давно тренера сватали в чемпионаты Испании и Германии.
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