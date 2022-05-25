Паулу Фонсека может продолжить тренерскую карьеру в Испании или Германии

Экс-наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека в летнее межсезонье может возобновить активную тренерскую карьеру.

В настоящий момент интерес к Фонсеке проявляют четыре неназванные клуба испанской Ла Лиги, которые изучают возможность смены тренера на следующий сезон.

Также услуги португальца интересны команде из немецкой Бундеслиги, но ни о какой конкретике в этом вопросе пока речь не идет.

Ранее Фонсека рассказывал, что российско-украинская война застала его в Киеве.