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Паулу ФОНСЕКА: «В 4:30 мы услышали падение первых бомб»

Экс-тренер «Шахтера» застал войну в Киеве

  • 10.03.2022 08:00
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Паулу ФОНСЕКА: «В 4:30 мы услышали падение первых бомб»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, как покидал Украину, когда напали российско-фашистские захватчики.

«Это был кошмар. 24 февраля в 10 часов я с семьей должен был вылететь в Португалию. Но в 4:30 мы услышали падение первых бомб. Мы испугались. Мой друг Срна предложил мне перебраться в отель «Опера», где была команда.  Мы укрылись в бункере. Там были Де Дзерби и бразильские легионеры «горняков» с семьями. Дети спали прямо на полу в спальных мешках. Мы боялись.

Впоследствии португальское посольство организовало микроавтобус, и мы тремя семьями выехали в Молдову. Это было ужасное путешествие. Тридцать часов без остановки, очереди, над головой пролетают самолеты, блокпосты, а люди вокруг не могли найти ни топлива, ни еды. Только приехав на границу с Румынией, я начал расслабляться. Жена все время плачет, потому что у нас есть друзья и родственники по всей Украине», - сказал Фонсека.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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