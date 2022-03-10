Паулу ФОНСЕКА: «В 4:30 мы услышали падение первых бомб»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, как покидал Украину, когда напали российско-фашистские захватчики.

«Это был кошмар. 24 февраля в 10 часов я с семьей должен был вылететь в Португалию. Но в 4:30 мы услышали падение первых бомб. Мы испугались. Мой друг Срна предложил мне перебраться в отель «Опера», где была команда. Мы укрылись в бункере. Там были Де Дзерби и бразильские легионеры «горняков» с семьями. Дети спали прямо на полу в спальных мешках. Мы боялись.

Впоследствии португальское посольство организовало микроавтобус, и мы тремя семьями выехали в Молдову. Это было ужасное путешествие. Тридцать часов без остановки, очереди, над головой пролетают самолеты, блокпосты, а люди вокруг не могли найти ни топлива, ни еды. Только приехав на границу с Румынией, я начал расслабляться. Жена все время плачет, потому что у нас есть друзья и родственники по всей Украине», - сказал Фонсека.