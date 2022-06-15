Ханси ФЛИК о Левандовски и Баварии: «Жаль, что все дошло до такого»
Наставник сборной Германии встал на сторону футболиста
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о конфликте Роберта Левандовски с «Баварией».
«У меня было прекрасное, успешное время с Леви в «Баварии». У него была лучшая форма в сезоне, когда мы взяли шесть трофеев. Это настоящий профессионал, игрок мирового уровня.
Жаль, что эта ситуация дошла до такого», – сказал Флик.
Напомним, что Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» надеется до конца недели подписать Левандовски.
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