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  4. Ханси ФЛИК о Левандовски и Баварии: «Жаль, что все дошло до такого»
Германия
15 июня 2022, 10:55 |
799
0

Ханси ФЛИК о Левандовски и Баварии: «Жаль, что все дошло до такого»

Наставник сборной Германии встал на сторону футболиста

15 июня 2022, 10:55 |
799
0
Ханси ФЛИК о Левандовски и Баварии: «Жаль, что все дошло до такого»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о конфликте Роберта Левандовски с «Баварией».

«У меня было прекрасное, успешное время с Леви в «Баварии». У него была лучшая форма в сезоне, когда мы взяли шесть трофеев. Это настоящий профессионал, игрок мирового уровня.

Жаль, что эта ситуация дошла до такого», – сказал Флик.

Напомним, что Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» надеется до конца недели подписать Левандовски.

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Барселона трансферы Роберт Левандовски Бавария Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу
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