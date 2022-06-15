Ханси ФЛИК о Левандовски и Баварии: «Жаль, что все дошло до такого»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о конфликте Роберта Левандовски с «Баварией».

«У меня было прекрасное, успешное время с Леви в «Баварии». У него была лучшая форма в сезоне, когда мы взяли шесть трофеев. Это настоящий профессионал, игрок мирового уровня.

Жаль, что эта ситуация дошла до такого», – сказал Флик.

Напомним, что Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» надеется до конца недели подписать Левандовски.