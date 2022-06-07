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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Германия
07 июня 2022, 06:00 |
1660
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»

Между поляком и клубом открытый конфликт

07 июня 2022, 06:00 |
1660
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Роберт Левандовски публично жестко высказался о позиции руководства «Баварии» относительно его контракта. Поляк объявил, что хочет покинуть клуб.

Игрок намерен перейти в «Барселону», но «Бавария» пока не отпускает футболиста.

«Если ты был в клубе столько лет и всегда был готов помочь команде, несмотря на травмы и боль, выкладывался по полной, я думаю, будет лучше найти хорошее решение для обеих сторон. После такого успешного пути, готовности и поддержки с моей стороны лояльность и уважение, наверное, важнее бизнеса. Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться что-то подобное? Где же тогда лояльность и уважение?», - сказал Левандовски.

Напомним, что контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

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Роберт Левандовски Бавария Барселона трансферы
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Источник 90min
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