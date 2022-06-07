Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»

Нападающий Роберт Левандовски публично жестко высказался о позиции руководства «Баварии» относительно его контракта. Поляк объявил, что хочет покинуть клуб.

Игрок намерен перейти в «Барселону», но «Бавария» пока не отпускает футболиста.

«Если ты был в клубе столько лет и всегда был готов помочь команде, несмотря на травмы и боль, выкладывался по полной, я думаю, будет лучше найти хорошее решение для обеих сторон. После такого успешного пути, готовности и поддержки с моей стороны лояльность и уважение, наверное, важнее бизнеса. Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться что-то подобное? Где же тогда лояльность и уважение?», - сказал Левандовски.

Напомним, что контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.