Англия15 июня 2022, 08:47 |
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Тоттенхэм готов вернуть Эриксена
Датчанин может достаться «шпорам» бесплатно
15 июня 2022, 08:47 |
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30-летний датский хавбек Кристиан Эриксен этим летом сменит клуб. 30 июня контракт футболиста с «Брентфордом» истекает и он не намерен его продлять.
Ранее сообщалось, что Эриксена хочет подписать «Манчестер Юнайтед».
Как отмечает авторитетный инсайдер Николо Скира, вернуть футболиста в свой состав намерен «Тоттенхэм».
В сезоне 2021/22 Эриксен забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 11 матчах АПЛ за «Брентфорд».
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