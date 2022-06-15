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  4. Тоттенхэм готов вернуть Эриксена
Англия
15 июня 2022, 08:47 |
112
0

Тоттенхэм готов вернуть Эриксена

Датчанин может достаться «шпорам» бесплатно

15 июня 2022, 08:47 |
112
0
Тоттенхэм готов вернуть Эриксена
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний датский хавбек Кристиан Эриксен этим летом сменит клуб. 30 июня контракт футболиста с «Брентфордом» истекает и он не намерен его продлять.

Ранее сообщалось, что Эриксена хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает авторитетный инсайдер Николо Скира, вернуть футболиста в свой состав намерен «Тоттенхэм».

В сезоне 2021/22 Эриксен забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 11 матчах АПЛ за «Брентфорд».

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Тоттенхэм Кристиан Эриксен Брентфорд
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Источник твиттер Николо Скиры
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