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Англия
14 июня 2022, 17:26 | Обновлено 14 июня 2022, 17:27
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Манчестер Юнайтед предложил контракт Эриксену

Датский хавбек покинет «Брентфорд»

14 июня 2022, 17:26 | Обновлено 14 июня 2022, 17:27
260
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Манчестер Юнайтед предложил контракт Эриксену
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Кристиану Эриксену. Датский хавбек может перейти на правах свободного агента – он решил не продлевать контракт с «Брентфордом».

Приоритетным вариантом усиления центра поля для «Манчестер Юнайтед» остается Френки Де Йонг. Эриксен – лишь одна из альтернатив на случай, если подписать хавбека «Барселоны» не удастся.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 4 ассиста в 11 матчах АПЛ за «Брентфорд».

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Кристиан Эриксен Брентфорд Манчестер Юнайтед Френки Де Йонг
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Источник The Athletic
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