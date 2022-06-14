Манчестер Юнайтед предложил контракт Эриксену

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Кристиану Эриксену. Датский хавбек может перейти на правах свободного агента – он решил не продлевать контракт с «Брентфордом».

Приоритетным вариантом усиления центра поля для «Манчестер Юнайтед» остается Френки Де Йонг. Эриксен – лишь одна из альтернатив на случай, если подписать хавбека «Барселоны» не удастся.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 4 ассиста в 11 матчах АПЛ за «Брентфорд».