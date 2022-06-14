Англия14 июня 2022, 17:26 | Обновлено 14 июня 2022, 17:27
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Манчестер Юнайтед предложил контракт Эриксену
Датский хавбек покинет «Брентфорд»
14 июня 2022, 17:26 | Обновлено 14 июня 2022, 17:27
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«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Кристиану Эриксену. Датский хавбек может перейти на правах свободного агента – он решил не продлевать контракт с «Брентфордом».
Приоритетным вариантом усиления центра поля для «Манчестер Юнайтед» остается Френки Де Йонг. Эриксен – лишь одна из альтернатив на случай, если подписать хавбека «Барселоны» не удастся.
В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 4 ассиста в 11 матчах АПЛ за «Брентфорд».
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