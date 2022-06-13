Эриксен решил не продлевать контракт с Брентфордом

Полузащитник английского «Брентфорда» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен принял решение покинуть клуб.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, игрок не захотел продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Пчелы» были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, однако Кристиан решил перейти в другую команду.

Ранее сообщалось, что три клуба АПЛ интересуются Эриксеном.