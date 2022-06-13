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  4. Эриксен решил не продлевать контракт с Брентфордом
Англия
13 июня 2022, 18:20 | Обновлено 13 июня 2022, 18:24
336
0

Эриксен решил не продлевать контракт с Брентфордом

Датский хавбек решил перейти в другую команду

13 июня 2022, 18:20 | Обновлено 13 июня 2022, 18:24
336
0
Эриксен решил не продлевать контракт с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник английского «Брентфорда» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен принял решение покинуть клуб.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, игрок не захотел продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Пчелы» были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, однако Кристиан решил перейти в другую команду.

Ранее сообщалось, что три клуба АПЛ интересуются Эриксеном.

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Источник Sport.ua
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