Англия13 июня 2022, 18:20 | Обновлено 13 июня 2022, 18:24
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Эриксен решил не продлевать контракт с Брентфордом
Датский хавбек решил перейти в другую команду
13 июня 2022, 18:20 | Обновлено 13 июня 2022, 18:24
336
0
Полузащитник английского «Брентфорда» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен принял решение покинуть клуб.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, игрок не захотел продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
«Пчелы» были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, однако Кристиан решил перейти в другую команду.
Ранее сообщалось, что три клуба АПЛ интересуются Эриксеном.
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