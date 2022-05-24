Англия24 мая 2022, 11:07 |
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Три клуба АПЛ интересуются Эриксеном
Хавбек может покинуть «Брентфорд» летом
24 мая 2022, 11:07 |
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Контракт Кристиана Эриксена с «Брентфордом» истекает в конце сезона. 30-летний датский хавбек еще не определился по поводу своего будущего.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, кроме «Брентфорда», интерес к Эриксену проявляют еще три клуба АПЛ. Ранее сообщалось о том, что Эриксен останется в «Брентфорде» в знак благодарности за то, что клуб позволил ему перезапустить карьеру.
В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 4 ассиста в 11 матчах за «Бренфторд» во всех турнирах.
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