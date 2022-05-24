Три клуба АПЛ интересуются Эриксеном

Контракт Кристиана Эриксена с «Брентфордом» истекает в конце сезона. 30-летний датский хавбек еще не определился по поводу своего будущего.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, кроме «Брентфорда», интерес к Эриксену проявляют еще три клуба АПЛ. Ранее сообщалось о том, что Эриксен останется в «Брентфорде» в знак благодарности за то, что клуб позволил ему перезапустить карьеру.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 4 ассиста в 11 матчах за «Бренфторд» во всех турнирах.