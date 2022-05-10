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  4. Эриксен отклонит предложение грандов и останется в Брентфорде
Англия
10 мая 2022, 14:54 |
553
0

Эриксен отклонит предложение грандов и останется в Брентфорде

Датский хавбек не собирается менять клуб

10 мая 2022, 14:54 |
553
0
Эриксен отклонит предложение грандов и останется в Брентфорде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Контракт Кристиана Эриксена с «Брентфордом» истекает в конце сезона. Интерес к 30-летнему датскому хавбеку проявляет ряд топ-клубов АПЛ: «Тоттенхэм», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

Однако Эриксен намерен остаться в «Брентфорде» и продлить контракт. Таким образом он хочет выразить благодарность клубу, который поверил в него и подписал с ним контракт после остановки сердца.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах АПЛ за «Брентфорд».

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Кристиан Эриксен Брентфорд Тоттенхэм Лестер Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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Источник The Telegraph
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