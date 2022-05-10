Эриксен отклонит предложение грандов и останется в Брентфорде

Контракт Кристиана Эриксена с «Брентфордом» истекает в конце сезона. Интерес к 30-летнему датскому хавбеку проявляет ряд топ-клубов АПЛ: «Тоттенхэм», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

Однако Эриксен намерен остаться в «Брентфорде» и продлить контракт. Таким образом он хочет выразить благодарность клубу, который поверил в него и подписал с ним контракт после остановки сердца.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах АПЛ за «Брентфорд».