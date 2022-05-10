Англия10 мая 2022, 14:54 |
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Эриксен отклонит предложение грандов и останется в Брентфорде
Датский хавбек не собирается менять клуб
10 мая 2022, 14:54 |
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Контракт Кристиана Эриксена с «Брентфордом» истекает в конце сезона. Интерес к 30-летнему датскому хавбеку проявляет ряд топ-клубов АПЛ: «Тоттенхэм», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».
Однако Эриксен намерен остаться в «Брентфорде» и продлить контракт. Таким образом он хочет выразить благодарность клубу, который поверил в него и подписал с ним контракт после остановки сердца.
В нынешнем сезоне на счету Эриксена 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах АПЛ за «Брентфорд».
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