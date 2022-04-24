Манчестер Юнайтед готов подписать Эриксена

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вошел в трансферный список «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sport, новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг летом хочет пригласить 30-летнего игрока в свою команду.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет продлить контракт с футболистом.

Напомним, хавбек летом прошлого года перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. В связи с тем, что ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, датчанин был вынужден расторгнуть контракт с миланским клубом.

В текущем сезоне Эриксен провел 7 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.