Манчестер Юнайтед готов подписать Эриксена

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вошел в трансферный список «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Sky Sport, новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг летом хочет пригласить 30-летнего игрока в свою команду.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет продлить контракт с футболистом.
Напомним, хавбек летом прошлого года перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. В связи с тем, что ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, датчанин был вынужден расторгнуть контракт с миланским клубом.
В текущем сезоне Эриксен провел 7 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник — Sky Sports
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