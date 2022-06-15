Очень быстрый гол. Определен последний участник ЧМ-2022 в Катаре

14 июня в Катаре был разыгран последний пропуск на чемпионат мира 2022.

В матче межконтинентального плей-офф Коста-Рика победила Новую Зеландию и завоевала путевку на ЧМ-2022.

Победу сборной Коста-Рики принес форвард Жоэль Кэмпбелл, который забил быстрый гол на 3-й минуте поединка.

Коста-Рика стала последней 32-й сборной, которая завоевала право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Команда попала в группу Е со сборными Испании, Германии и Японии.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Квалификация ЧМ-2022

Межконтинентальный плей-офф

14 июня. Эр-Райян (Катар)

Коста-Рика – Новая Зеландия – 1:0

Голы: Кэмпбелл, 3.

Коста-Рика: Навас, Фульер (Уостон, 46), Дуарте, Овьедо, Кальво, Борхес (Чакон, 79), Торрес (Мартинес, 46), Техеда, Контрерас, Беннетт (Руис, 46), Кэмпбелл (Венегас, 90+3)

Новая Зеландия: Сэйл, Рид (Джаст, 72), Пийнакер, Какейс, Кирван (Пэйн, 79), Туилома, Белл, Льюис (Стаменич, 80), Гарбетт (Уэйн, 61), Вуд, Грейве (Барбарусес, 60).

Предупреждения: Контрерас, 90+2, Руис, 90+4 – Рид, 70.

Удаление: Барбарусес, 69.

Судья: Хассан (ОАЭ)

Getty Images/Global Images Ukraine