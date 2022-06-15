Очень быстрый гол. Определен последний участник ЧМ-2022 в Катаре
Коста-Рика победила Новую Зеландию и завоевала путевку на чемпионат мира
14 июня в Катаре был разыгран последний пропуск на чемпионат мира 2022.
В матче межконтинентального плей-офф Коста-Рика победила Новую Зеландию и завоевала путевку на ЧМ-2022.
Победу сборной Коста-Рики принес форвард Жоэль Кэмпбелл, который забил быстрый гол на 3-й минуте поединка.
Коста-Рика стала последней 32-й сборной, которая завоевала право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Команда попала в группу Е со сборными Испании, Германии и Японии.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Квалификация ЧМ-2022
Межконтинентальный плей-офф
14 июня. Эр-Райян (Катар)
Коста-Рика – Новая Зеландия – 1:0
Голы: Кэмпбелл, 3.
Коста-Рика: Навас, Фульер (Уостон, 46), Дуарте, Овьедо, Кальво, Борхес (Чакон, 79), Торрес (Мартинес, 46), Техеда, Контрерас, Беннетт (Руис, 46), Кэмпбелл (Венегас, 90+3)
Новая Зеландия: Сэйл, Рид (Джаст, 72), Пийнакер, Какейс, Кирван (Пэйн, 79), Туилома, Белл, Льюис (Стаменич, 80), Гарбетт (Уэйн, 61), Вуд, Грейве (Барбарусес, 60).
Предупреждения: Контрерас, 90+2, Руис, 90+4 – Рид, 70.
Удаление: Барбарусес, 69.
Судья: Хассан (ОАЭ)
События матча
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