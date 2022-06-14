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Лига наций
УКРАИНА
14.06.2022 21:45 - : -
Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 июня 2022, 06:35 | Обновлено 14 июня 2022, 06:41
147
0

Украина – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июня в 21:45 поединок 2-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 06:35 | Обновлено 14 июня 2022, 06:41
147
0
Украина – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.

Поединок состоится 14 июня в Лодзи на стадионе ЛКС, начало – в 21:45 по Киеву.

На поединке будет работать судейская бригада из Турции. В роли главного арбитра выступит 40-летний Али Палабыйык. На линиях ему помогут Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель. Четвертый арбитр – Хусейн Гечек.

  • Все самые яркие моменты матча Ирландия – Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Команды неделей ранее уже встречались в Дублине в матче 2-го тура, и тогда победу одержала сборная Украины (1:0).

Украина – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

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Источник Sport.ua
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