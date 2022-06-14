Украина – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июня в 21:45 поединок 2-го тура Лиги наций
Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.
Поединок состоится 14 июня в Лодзи на стадионе ЛКС, начало – в 21:45 по Киеву.
На поединке будет работать судейская бригада из Турции. В роли главного арбитра выступит 40-летний Али Палабыйык. На линиях ему помогут Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель. Четвертый арбитр – Хусейн Гечек.
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Команды неделей ранее уже встречались в Дублине в матче 2-го тура, и тогда победу одержала сборная Украины (1:0).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляция поединка доступна на телеканалах Футбол 1 и Индиго.
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