ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022

13 июня в Катаре сборная Австралии выиграла у Перу в финальном матче плей-офф отбора к чемпионату мира 2022.

В основное и дополнительное время забитых голов не было (0:0). Австралия вырвала победу в серии пенальти (пен. 5:4).

Представители Зеленого континента примут участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом.

Последнюю путевку на ЧМ-2022 разыграют 14 июня сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022. Межконтинентальный плей-офф

13 июня, Катар

Австралия – Перу – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Бойл (не забил). Лападула (0:1). Муй (1:1). Кальенс (1:2). Гудвин (2:2). Адвинкула (не забил). Хрустич (3:2). Тапия (3:3). Макларен (4:3). Флорес (4:4). Мабиль (5:4). Валера (не забил).

Австралия: Райан (Редмэйн, 120), Аткинсон (Карачич, 91), Райт, Бехич (Гудвин, 120), Роулз, Бойл, Хрустич, Муй, Ирвайн, Леки (Макларен, 87), Дюк (Мабиль, 69).

Перу: Гальесе, Самбрано, Трауко, Адвинкула, Кальенс, Пенья (Акино, 80), Куэва (Валера, 116), Тапия, Гонсалес, Каррильо (Флорес, 65), Лападула.

Предупреждения: Аткинсон, 12 – Флорес, 102.

Судья: Винчич (Словения)