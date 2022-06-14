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14 июня 2022, 02:56 | Обновлено 14 июня 2022, 04:58
114
0

ДОЛГОПОЛОВ: «Мы в шоке от уровня насилия, которое совершает россия»

Украинский теннисист высказался о войне, которую развязала рф

14 июня 2022, 02:56 | Обновлено 14 июня 2022, 04:58
114
0
ДОЛГОПОЛОВ: «Мы в шоке от уровня насилия, которое совершает россия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Известный в прошлом теннисист Александр Долгополов порассуждал о том, какие зверства совершает российская армия на украинской земле.

«К сожалению, никто по-настоящему не понимает причин столь экстремальной ненависти путина и россии к Украине. Даже мы, украинцы, попросту не знаем ответа. Хотя, это правда соответствует действительности, я повторю то, о чем вы говорите, о том количестве зверств и насилия, которые происходят в Украине ежедневно. Насколько я понимаю, в большинстве мест, освобождаемых от русских, наблюдается сценарий по типу Бучи и Бородянки.

Почему так? Мое мнение, что это связано со сложным сочетанием различных факторов. Эти факторы варьируются от невозможности путина объявить о близкой победе в Украине, огромного количества убитых российских солдат, культуры жестокости и неповиновения, существующей в российской армии, и ненависти, исходящей от кремлевской пропагандистской машины.

Поверьте, мы, украинцы, тоже в шоке от такого уровня насилия в 2022 году. Даже во время войны тоже существуют правила, но все эти правила нарушены здесь россией в космических масштабах. Это не просто случайные мелкие преступления, совершенные российской армией, это убийства, изнасилования и геноцид», - сказал Долгополов.

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Источник Украинская правда
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