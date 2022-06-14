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  4. ДОЛГОПОЛОВ: «Большинство российских спортсменов поддерживают путина»
Уимблдон
14 июня 2022, 01:14 |
66
0

ДОЛГОПОЛОВ: «Большинство российских спортсменов поддерживают путина»

Украинец считает, что теннисистов из рф нужно отстранять от турниров

14 июня 2022, 01:14 |
66
0
ДОЛГОПОЛОВ: «Большинство российских спортсменов поддерживают путина»
btu.org.ua. Александр Долгополов

Известный украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов от участия в Уимблдонском турнире в 2022 году.

«Я полностью поддерживаю этот запрет. Российские игроки не дистанцировались от своего правительства, несмотря на то, что имеют огромное общественное влияние. На мой взгляд, это оправдывает то, что большинство из них поддерживают путина, как и около 70-80% населения россии. Это было бы своего рода психологическим насилием по отношению к украинским игрокам, если бы им пришлось соревноваться с другими игроками, которые могут поддерживать убийство и разрушение их собственных семей.

К сожалению, помимо Уимблдона, ATP, кажется, не против того факта, что украинцы страдают из-за войны. В конечном итоге они решили защитить российских и белорусских игроков, которые не высказались против варварских действий своих стран. Если теннисный мир выбрал, чтобы его руки были в крови, тогда пусть так и будет», - сказал Долгополов.

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ATP Александр Долгополов WTA Уимблдон-2022 российско-украинская война
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Источник Украинская правда
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