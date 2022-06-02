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02 июня 2022, 14:53 |
76
0

ДОЛГОПОЛОВ: «Моя голова только в новостях – что происходит на фронтах»

Экс-тринадцатая ракетка мира заявил, что сейчас для него не существует ничего, кроме войны

02 июня 2022, 14:53 |
76
0
ДОЛГОПОЛОВ: «Моя голова только в новостях – что происходит на фронтах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

В прошлом лучший теннисист Украины Александр Долгополов признался, что после вторжения россии на территорию нашей Родины его не интересует ничего, чем информация о войне:

«Я тяжело переживал с первого дня, это нравственно нелегко. Очень давит, 24 часа ты смотришь, что происходит на фронтах, кто нам дал оружие, кто не дал, кто что сказал. И, конечно, это тяжело, но надо держаться. У меня настроение, что мы обязательно победим, но это может занять некоторое время. Они не сдаются, и мы не собираемся сдаваться, потому что здесь сделаешь. Ты же не можешь сказать: «Окей, стоп». У них какие-то запросы на новые территории. На мой взгляд, это нереалистично, и мы видим в Telegram каналах какие-то голосования и почти 100 процентов людей говорят, что это невозможно. Поэтому нам нужно бороться, делать дело. Да, это тяжело, все устали, но такова реальность.

Новость, которая порадовала? Германия предоставит нам ПВО. Каждый день единственные радости, когда я слышу, что кто-то нам предоставит оружие, которое мы просим у всего мира. Нормальных радостей не очень много, я не живу обычной жизнью, не занимаюсь собой, не хожу в спортзал, у меня нет этого вдохновения. Моя голова только в новостях – что происходит на фронтах, какой-то помощи. Вся концентрация моя персонально на войне сейчас», - сказал Долгополов.

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Александр Долгополов российско-украинская война
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Источник XSport
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