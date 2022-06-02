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02 июня 2022, 13:31 |
406
0

ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»

В Турции теннисист овладевал оружием, чтобы быть ко всему готовым

02 июня 2022, 13:31 |
406
0
ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
btu.org.ua. Александр Долгополов

Экс-тринадцатая ракетка мира Александр Долгополов объяснил, почему не стал отсиживаться за границей после полномасштабного вторжения России на территорию Украины:

«Смотрите. Как вы помните, была напряженная ситуация. Поэтому я думал, что будет, если начнется война. Я не военный, поэтому я не иду первым в бой, это 100 процентов. Будет большая паника, я волноваться за свою семью – сестру, маму, женщин. И все это мы видели в первые дни, и я считал, что я буду полезен в соцсетях, потому что у меня большое количество подписчиков – иностранцы. И в первые дни войны, как я видел, не понимали, что происходит, у них не было достаточно информации. Поэтому я решил уехать и ждать, что будет дальше.

Когда война уже началась, мы поняли, что происходит, какого это масштаба. Первые дни я как-то занимался соцсетями, 23 часа смотрел новости. А потом я начал тренироваться, считал, что свою маленькую частичку я смогу внести однажды и потому, что я популярен спортсмен, вернуться домой, показать пример. Армии нужен какой-то моральный дух, я считаю, что каждый, кто здесь остался, высказывался, помогал как мог – это для армии очень важно. Поэтому мы все как одно целое помогаем.

Я наблюдал, как борется страна. Все, от мала до велика. От армии к руководству, обычным людям, спортсменам. Потому почему я должен быть где-то за границей. Это мой дом, и я считал, что нужно возвращаться. Да, конечно, это не было легкое решение, потому что у меня нет опыта с оружием. Я никогда этого не делал, не знал, что будет дальше. Когда я возвращался, были, пожалуй, самые ожесточенные бои под Киевом. Было непросто заехать сюда. Я не знал, вернусь ли я прямо в бой, что будет дальше», - сказал Долгополов.

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Источник XSport
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